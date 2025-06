Neun Monate verzweifeltes Warten auf eine Knie-OP

„Das ist unverantwortlich“

„Es ist unverantwortlich, dass jemand über einen langen Zeitraum solche Schmerzen hat und sich dann eine dringend benötigte Operation auch noch selbst bezahlen muss. Hier läuft einiges schief in unserem Gesundheitssystem“, sagt AK-Präsident Andreas Stangl. Er sehe hier auch die Landespolitik in der Verantwortung, die Wartezeiten für alle Versicherten deutlich zu reduzieren und der Zwei-Klassen-Medizin einen Riegel vorzuschieben. „Gesundheit darf nicht vom Einkommen anhängig sein“, so Stangl.“