Italien bringt wieder Migranten nach Albanien

Das italienische Marineschiff Libra ist mit acht im Mittelmeer aufgegriffenen Migranten in Richtung Albanien unterwegs. Die erwachsenen Männer, die vor zwei Tagen südlich von Lampedusa aufgegriffen worden waren, sollten am Donnerstag im albanischen Hafen Shëngjin eintreffen und dann in einem Aufnahmezentrum in Gjadër untergebracht werden, wie italienische Medien am Mittwoch berichteten.