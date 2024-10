12 Migranten aus Albanien wieder zurück in Italien

Regierung hält an Asylplänen fest

Die italienische Regierung hält auch nach dem Gerichtsurteil in Rom an ihrem umstrittenen Plan zur Abfertigung von Migranten in Albanien fest. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni setzte für Montag eine Kabinettssitzung an. Die Regierung müsse genauer darlegen, was mit sicheren Herkunftsländern gemeint sei. Innenminister Matteo Piantedosi zeigte sich überzeugt, dass das Urteil gekippt werden könne. Notfalls werde man vor das Oberste Gericht ziehen.