Brand im Freilichtmuseum: Kalkofen zerstört

Brandalarm am Donnerstagvormittag im Salzburger Freilichtmuseum in Großgmain. Ausgerechnet in jenem Gebäude, wo seit kurzem auf traditionelle Weise Kalk gebrannt wird, brach ein Feuer aus. Die Feuerwehren aus Großgmain und Bayrisch Gmain stehen aktuell im Löscheinsatz.