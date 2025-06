Mavs sichern sich Dienste von Ausnahmetalent Flagg

Die Dallas Mavericks haben ihren neuen Superstar. Keine fünf Monate nach der aufsehenerregenden Trennung von Luka Doncic sicherten sich die Texaner am Mittwoch (Ortszeit) mit dem Erstwahlrecht beim NBA-Draft in New York wie erwartet Ausnahmetalent Cooper Flagg. Der 18-Jährige ist der zweitjüngste Spieler der Geschichte, der bei der Talenteziehung der nordamerikanischen Basketball-Profiliga als Nummer eins ausgewählt wurde. Nur LeBron James war 2003 noch um neun Tage jünger.