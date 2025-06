Frau (33) verbrannte kranken Großvater: Haftstrafe

Anklage wollte 15 Jahre Haft

In einem ersten Prozess war die Frau zu fünf Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft war dagegen in Berufung gegangen und hatte wie in erster Instanz eine Strafe von 15 Jahren für die Frau gefordert. „Wenn man liebt, wenn man wirklich liebt, setzt man jemanden nicht in Brand“, sagte der Staatsanwalt, wie die Zeitung berichtete.