Todesrätsel um schöne Flugbegleiterin in Wien

Beziehungsprobleme – Gerüchteküche brodelt

Doch was ist in jener verhängnisvollen Sommernacht in der Wohnung vor dem Todessturz passiert? Für die Angehörigen ist klar: „Keiner von uns glaubt an einen Unfall!“ Die Gerüchteküche in italienischen Medien brodelt jedenfalls, hinter vorgehaltener Hand wird ein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen. „Es gab in jüngster Zeit Probleme in der Beziehung und immer wieder Streit zwischen Aurora und ihrem Freund“, heißt es.