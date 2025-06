Die Urlaubstipps unseres „Krone bunt“-Teams

Die Familie ist ohne Hund nicht komplett – deshalb darf unsere „Lotti“ auch in den Ferien nicht fehlen. Perfektes Kurz-Urlaubsflair mit vielen Möglichkeiten zur Abkühlung für die Fellnasen finden wir meistens am Neusiedler See: So sind z. B. in der Strandbar in Weiden Hunde erlaubt, in Purbach findet sich zu Beginn des Schilflehrpfades eine kleine Hundebucht, und in Podersdorf gibt es in der Freilaufzone einen eigenen Seezugang für die Vierbeiner.