Großeinsatz: Mehrere Waldbrände im Raum Eisenerz

Am Montagabend ging es los: Da wurde die Feuerwehr Eisenerz zu einem Waldbrand in einer steilen Felswand oberhalb des Leopoldsteinersees alarmiert. Ein Blitzeinschlag hatte dort einen Baum in Brand gesetzt. Aufgrund der unzugänglichen Lage war ein Einsatz nur aus der Luft möglich. Noch am selben Abend wurden etwa 5000 Liter Löschwasser durch den Hubschrauber des BMI abgeworfen, um eine Ausbreitung zu verhindern.