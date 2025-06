Liebes-Aus! Katy Perry und Orlando Bloom getrennt

Letzter gemeinsamer Auftritt im März

Bloom filmt unterdessen sein neues Projekt „Bucking Fastard“ in Dublin, was bedeutet, dass das Paar sich in diesem Jahr kaum gesehen hat. Das letzte Mal wurden die beiden bei der „Vanity Fair“-Oscarparty im März zusammen in der Öffentlichkeit gesichtet. Fans fiel zudem auf, dass sich die beiden keine Valentinstagsgrüße auf Social Media geschickt hatten – obwohl der 14. Februar der sechste Jahrestag ihrer Verlobung war.