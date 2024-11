St. Pölten beendete die Bregenzer Serie mit Knall

Was sich aber dramatisch ändern sollte, denn in der zwölften Minute schockte St. Pölten die Hausherren. Der Neuseeländer Elijah Just schlenzte die Kugel mit dem linken Fuß von der Strafraumgrenze in die lange Ecke, SW-Tormann Flückiger war chancenlos. Die Gäste führten aus dem Nichts heraus mit 1:0.