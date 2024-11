Wien: Anwaltskanzlei klagte wegen Google-Bewertung

Erstgespräch: 1858 Euro

Der Beklagte – ein Geschäftsmann – hatte zur treuhändischen Abwicklung eines Immobilien-Geschäfts auf die Dienste der Kanzlei zurückgreifen wollen. Für ein Erstgespräch wurden ihm 1858 Euro verrechnet, was dem Mann recht kostspielig erschien. „Er hätte sich eine Aufklärung erwartet, warum das so teuer ist“, sagte der Rechtsvertreter des Mannes am Mittwochnachmittag im Grauen Haus.