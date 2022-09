Erpressung mit gefälschten Google-Bewertungen

Schwere Erpressung angeklagt

Laut Anklage habe er online eine Liste von Unternehmen geführt, die für positive Google-Rezensionen bezahlt haben sollen. Der 49-Jährige forderte in einem Brief an die 189 Unternehmen, sie sollten ihm 300 Euro zahlen und eine Unterlassungserklärung ausstellen. Dann würde er sie von der Liste entfernen - für die Staatsanwaltschaft schwere Erpressung.