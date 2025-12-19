Bei ÖSV-Schlappe maulte Kriechmayr: „Jubel nicht!“

Odermatt greift nach Wahnsinns-Rekord

Auf dem obersten Podium jubelte einmal mehr Marco Odermatt. Der Schweizer Ausnahme-Skifahrer feierte in der 1000. Abfahrt der Weltcupgeschichte seinen 50. Erfolg und zog damit mit Alberto Tomba gleich. „Ich genieße den Flow, den ich derzeit habe. Aber ich kann nur hoffen, dass es so weitergeht“, meinte der 28-Jährige bescheiden. Nun greift er aber in den Dolomiten nach einem Wahnsinns-Rekord auf zwei Brettln: Noch nie sind im alpinen Sport vier Siege an vier aufeinanderfolgenden Tagen gelungen. Annemarie Moser-Pröll schaffte einmal vier Erfolge in drei Tagen – mit Kombi-Wertung auf dem Papier.