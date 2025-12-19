Mit der „Krone“ zum Steirerball in die Hofburg

10x2 Eintrittskarten gewinnen

Die Nachfrage nach den Tickets für den Steirerball am 9. Jänner 2026 in der Wiener Hofburg ist groß: „Der Steirerball 2026 ist restlos ausverkauft – und das so früh wie noch nie in der 125-jährigen Geschichte“, vermeldete der Verein der Steirer in Wien bereits am Mittwoch. „Ein Ticket für den Steirerball 2026 ist aber mehr als eine Eintrittskarte – es ist eine Einladung in eine Welt, in der Tradition, Lebensfreude und steirischer Genuss zu Hause sind“, betont Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer und Veranstalter des Balls.