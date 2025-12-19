Mit der „Krone“ zum Steirerball in die Hofburg

Der Steirerball am 9. Jänner 2026 bietet die Gelegenheit, einen ganzen Abend steirische Lebensfreude mitten in Wien zu erleben. Als ideale Vorbereitung findet am 22. Dezember erstmals auch ein Auffrischungstanzkurs in Graz statt. Die „Krone“ verlost 10x2 Eintrittkarten für den steirischen Höhepunkt der Wiener Ballsaison.
In drei Wochen ist es endlich wieder so weit: Die Wiener Hofburg öffnet ihre Türen für den traditionellen Steirerball. Bevor sich die Besucher wieder von musikalischen Erlebnissen und vielfältigen Darbietungen verzaubern lassen können, gibt es aber noch eine besondere Premiere in Graz. Erstmals findet in der steirischen Landeshauptstadt ein Auffrischungstanzkurs zur Vorbereitung auf den Ball in der Bundeshauptstadt statt.
Am Montag, 22. Dezember 2025, findet ein exklusiver „Ballfit-Kurs“ mit Tanzlehrerin Claudia Eichler statt. Auf dem Vorbereitungsprogramm stehen neben Rechts- und Linkswalzer auch Boarische und Polka sowie Fledermausquadrille. Letztere wird ja bekanntlich stets um Mitternacht beim Steirerball getanzt. Die Anmeldung zum Kurs erfolgt per E-Mail unter info@tanzschule-eichler.at oder telefonisch unter 0664/2663838 (Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Ticket für den Ball). Der Kurs ist auf 30 Paare begrenzt – schnell sein lohnt sich also.
10x2 Eintrittskarten gewinnen
Die Nachfrage nach den Tickets für den Steirerball am 9. Jänner 2026 in der Wiener Hofburg ist groß: „Der Steirerball 2026 ist restlos ausverkauft – und das so früh wie noch nie in der 125-jährigen Geschichte“, vermeldete der Verein der Steirer in Wien bereits am Mittwoch. „Ein Ticket für den Steirerball 2026 ist aber mehr als eine Eintrittskarte – es ist eine Einladung in eine Welt, in der Tradition, Lebensfreude und steirischer Genuss zu Hause sind“, betont Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer und Veranstalter des Balls.
Mitmachen und gewinnen
Wer dabei sein will, sollte also schnell sein – oder ein bisschen Glück haben. Denn mit der „Krone“ können Sie nun 10x2 Tickets im Wert von je 119 Euro für den Ball in der ehemaligen Kaiserresidenz gewinnen. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 21. Dezember.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Steirer-Letters“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
