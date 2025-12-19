Vorteilswelt
Zwei beste Freundinnen kreieren Kärntner Schmuck

Kärnten
19.12.2025 04:57
Zwei Freundinnen haben die Firma Cadi gegründet.
Zwei Freundinnen haben die Firma Cadi gegründet.(Bild: CADI)

Wie zwei beste Freundinnen aus einem gemeinsamen Hobby ein Kleinunternehmen gründeten, das erzählen Carmen Krumpl und Daniela Planegger im Adventkalender der „Kärntner Krone“.

Hinter dem Firmennamen CADI stecken zwei beste Freundinnen – nämlich Carmen Krumpl (32) und Daniela Planegger (41). Denn die beiden haben aus ihrem Hobby ein gemeinsames Herzensprojekt gestartet. 

„Und zwar haben wir zwei schon immer gerne Schmuck getragen und uns auch immer gegenseitig Armbänder oder Freundschaftsbänder geschenkt“, erinnern sich die zwei Kärntnerinnen. „Doch leider hat die Qualität oft nicht unseren Erwartungen entsprochen – vieles hielt einfach nicht lange, ging schnell kaputt.“

Gemeinsam selbst Armbänder herstellen
Und so entstand die Idee, ihre Armbänder einfach selbst herzustellen. „Mit viel Liebe zum Detail und hochwertigen Materialien gestalten wir nun nicht nur mehr Armbänder für uns alleine, sondern auch viele Ketten, Ohrringe, Fußbänder, Ringe und vieles mehr für unsere Kunden“, erzählt Carmen aus Pischeldorf.

Ihren selbstgemachten Schmuck finden Interessierte in kleinen regionalen Läden und in ihrem Onlineshop sowie auf Märkten. „Unter dem Jahr und besonders vor Weihnachten sind wir auf Märkten vertreten wie Hafenknistern in Klagenfurt, auf Adventmärkten in Maria Saal und Viktring.“ 

Wir verlosen... 
...10x1 Armbandset im Wert von 25 Euro von „Cadi“. Mitmachen ist einfach. Füllen Sie das Formular unterhalb aus: 

Viel Glück beim Mitmachen.

Kärnten

