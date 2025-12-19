Zwei beste Freundinnen kreieren Kärntner Schmuck

Gemeinsam selbst Armbänder herstellen

Und so entstand die Idee, ihre Armbänder einfach selbst herzustellen. „Mit viel Liebe zum Detail und hochwertigen Materialien gestalten wir nun nicht nur mehr Armbänder für uns alleine, sondern auch viele Ketten, Ohrringe, Fußbänder, Ringe und vieles mehr für unsere Kunden“, erzählt Carmen aus Pischeldorf.