Erfolg für Amazon im Kampf gegen Fake-Bewertungen

Das Urteil führte zur sofortigen Schließung von Realreviews.it und verbot seinem Betreiber, in Zukunft ähnliche Aktivitäten durchzuführen, wie italienische Medien am Mittwoch berichteten. „Dieses Urteil ist ein Meilenstein in unserem Kampf zum Schutz der Kunden vor gefälschten Bewertungen. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass jede Rezension im Amazon-Store vertrauenswürdig ist und echte Verbrauchererfahrungen widerspiegelt“, sagte Claire O‘Donnell, Verkaufsdirektorin bei Amazon.