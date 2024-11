Honda macht dreifach Lust auf Zweirad-Strom

Denn das ist das Manko an dieser bildschönen, fast futuristischen Studie, die sich mit ihrem Rollerdesign von der üblichen Massenware abhebt: Es gibt noch keine Angaben zum Marktstart. Fakt ist aber: Honda will bis 2030 weltweit 30 Elektromotorradmodelle auf den Markt zu bringen und sogar die Nummer eins in diesem Segment werden. Die meisten Modelle sollen im Zeitraum bis 2026 eingeführt werden.