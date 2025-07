Nach Rauferei: Mann attackiert auch Polizistin

Es ist kurz vor Mitternacht, als am Samstag vor einem Lokal in Wolfsberg die Emotionen hochgingen. Ein 20-jähriger Villacher, ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Wolfsberg und ein 46-Jähriger aus dem Bezirk St. Veit/Glan gerieten in Streit. „Sie begannen, sich gegenseitig körperlich zu attackieren“, berichtet die Polizei. „Der Mann aus dem Bezirk Wolfsberg wurde dabei leicht verletzt.“