Abrechnung im Rotlichtmilieu kostete zwei Leben

Körperverletzung, Drohung, Nötigung

Kurz nach zehn Uhr am Vormittag richtete ein 66-Jähriger an einem Weingarten an der Bahnzeile – neben einer Wohnsiedlung bei Tribuswinkel – in einem Auto sitzend ein Gewehr gegen sich selbst. Rasch waren Sanitäter vor Ort, konnten für das Schussopfer jedoch nicht allzu viel tun. Aber schon wenige Minuten zuvor war bei der Polizei bereits ein weiterer Notruf eingegangen. Ein Mann hantiere an der Badener Straße, rund zwei Kilometer von der Bahnzeile entfernt, mit einem Gewehr und schieße auf Menschen. Der Schütze mit der Langwaffe war derselbe 66-Jährige, dessen Leiche an der Bahnzeile gefunden wurde.