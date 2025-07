Wimbledon-Titel auch für die Steiermark

Sebastian Ofner gewann erstmals seit seinem Erfolgslauf 2017 wieder Matches im Rasen-Mekka und schaltete dabei einen Top-15-Spieler aus. Filip Misolic schaffte es auf dem ihm fremden Belag in das Hauptfeld. Und beide dürften in absehbarer Zeit unter den Top 100 stehen. Noch erfreulicher ist, was sich im Nachwuchsbereich tat. Lilli Tagger knüpfte an ihren French-Open-Titel mit einem Viertelfinaleinzug auf ihrem schwächsten Untergrund an, verabschiedete sich damit von den Juniorinnen.