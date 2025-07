Etabliertes Sozialprojekt: Land dreht Geldhahn zu

Seit 2014 trägt der Verein „NachbarschaftshilfePlus“ dazu bei, dass ältere Personen ein selbstständiges Leben in ihrer vertrauten Umgebung führen können – mit hoher Lebensqualität und sozialer Teilhabe. Dafür werden den Senioren in den Bezirken Neusiedl am See, Eisenstadt, Mattersburg, Oberpullendorf und Oberwart kostenlos Fahr-, Begleit-, Telefon-, Besuchs- und Spazierdienste angeboten. Auch Lebensmittel und Medikamente werden von den 600 ehrenamtlichen Mitarbeitern besorgt.