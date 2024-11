Forscher schickten Satelliten aus Holz ins All

Japanische Forscher haben erstmals einen Satelliten aus Holz ins All geschickt. Der Mini-Satellit startete vom Kennedy Space Center im US-Bundesstaat Florida mit einer Rakete des Raumfahrtunternehmens SpaceX ins All, wie seine Konstrukteure von der Universität Kyoto und des Holzunternehmens Sumitomo Forestry am Dienstag mitteilten.