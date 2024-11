OpenAI will nicht länger gemeinnützig sein

Die Nachrichtenagentur meldete bereits im September, dass der Microsoft-Partner daran arbeitet, sein Kerngeschäft in ein gewinnorientiertes Unternehmen umzustrukturieren, das nicht mehr von seinem gemeinnützigen Vorstand geleitet wird. Die gemeinnützige Organisation OpenAI solle jedoch bestehen bleiben und eine Minderheitsbeteiligung an dem gewinnorientierten Unternehmen halten, so Insider damals.