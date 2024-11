Tirolerin (72) wurde Opfer von Telefonbetrügern

Eine 72-Jährige im Bezirk Kitzbühel ist Opfer von Telefonbetrügern geworden. Eine Frau und ein Mann riefen die Seniorin am Donnerstag mehrere Male an, gaben sich mit hochdeutschem Akzent als Polizisten aus und teilten mit, dass die Tochter der 72-Jährigen in einen Verkehrsunfall mit Todesfolge verwickelt gewesen sei.