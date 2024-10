USA: 8000 Nordkoreaner an ukrainischer Grenze

Keine „Einladung“ seit 100 Jahren nicht

Es sei das erste Mal seit 100 Jahren, dass Russland ausländische Truppen in sein Land eingeladen habe. Russland habe die nordkoreanischen Soldaten für Gefechte mit Artillerie sowie grundlegende Infanterie-Einsätze trainiert, sagte Blinken nach einem Treffen mit südkoreanischen Diplomaten in Washington. „Sollten sich diese Soldaten an Kämpfen oder Einsätzen zur Unterstützung von Kämpfen gegen die Ukraine beteiligen, so würden sie zu legitimen militärischen Zielen“, sagt der US-Außenminister.