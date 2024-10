Nordkoreas Soldaten spazieren bereits durch Moskau

„Sollten diese Truppen für den Kampf in der Ukraine bestimmt sein, würde dies eine erhebliche Eskalation der Unterstützung Nordkoreas für den illegalen Krieg Russlands bedeuten“, betonte NATO-Sprecherin Farah Dakhlallah am Mittwoch in Brüssel. Der Nordatlantikrat werde in Kürze über eine Reaktion beraten, erklärte sie weiter.