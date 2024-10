Kinder verwandelten Hauptplatz in Kunstwerk

Es war ein kunterbunter Vormittag an einem leider etwas nebeligen Sonntag in der Landeshauptstadt. Doch das tat der Freude und Hingabe der zahlreichen Kinder, die den Linzer Hauptplatz zu einem großen Freiluft-Atelier verwandelten, keinen Abbruch. Ausgerüstet mit Kreide, verwandelten sie den grauen Belag in ein buntes Gesamtkunstwerk.