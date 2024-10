Autofreier Hauptplatz wird zum „kindervollen“ Raum

Malen mit Straßenkreiden

Dabei gestaltet der Künstler Clemens Bauder gemeinsam mit dem Familienbund OÖ und dem Mobilitätsressort der Stadt Linz den Auftakt für den Autofreien Hauptplatz. Konkret führt Bauder am 27. Oktober von 10 bis 12 Uhr direkt am Hauptplatz durch einen Parcours, der zur spielerischen Erkundung des Stadtraums und zum Malen mit Straßenkreiden einlädt. Neben dem freien Kreidemalspaß können an verschiedenen Stationen kunterbunte Visionen und Ideen für die Stadt temporär auf die Straße gebracht werden. Antworten auf Fragen, wie etwa: Wie sehen Kinderaugen das Stadtleben? Was brauchen bzw. wollen Kinder in unserer Stadt? Wie schaffen wir mehr urbane (Spiel)Räume und damit mehr Lebensqualität für Familien?