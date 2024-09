Autofreier Hauptplatz erhitzt Wahlkampf-Gemüter

Wahlkampf pur

Während etwa SP-Planungsstadtrat Dietmar Prammer Hajarts „Alleingang ohne Not“ nicht nachvollziehen kann und ihn in die Verantwortung nehmen will, wenn es aufgrund der fehlenden Alternativroute zu einem Chaos kommt, missfällt Klimastadträtin Eva Schobesberger, dass sich in der Jury, welche über das Siegerprojekt für die Neugestaltung des Hauptplatzes – der Wettbewerb steht vor der Ausschreibung – entscheidet, von politischer Seite aus einzig und allein der Planungsstadtrat findet.