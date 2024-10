Michelle Obama tritt erstmals mit Harris auf

Für etwa ein Fünftel der Wähler kommt das Wahlduell aus der Ferne jedoch zu spät. Michigan gehört zu den Bundesstaaten, in denen Stimmen schon vor der eigentlichen Wahl abgegeben werden können (early voting). Das Innenministerium erklärte am Freitag, es hätten bereits knapp 20 Prozent der registrierten Wähler entweder per Briefwahl oder an der Urne gewählt.