Rapid-Comeback-Frage: So antwortet Robert Klauß

„Man kann nichts ausschließen“

Im April war Klauß – der eigentlich lieber über Deutschland und den Europacup „und weniger über Rapid“ reden wollte als Cheftrainer der Grün-Weißen in Wien-West beurlaubt worden. Dass der Posten so schnell wieder vakant werden würde, dachte er wohl selbst nicht. Sein eigener Vertrag mit Rapid wurde im Herbst aufgelöst. Weswegen eine Rückkehr zu Rapid so einfach nicht wäre. Thema in der TV-Talk-Runde war sie freilich trotzdem. Ob er sich ein Comeback in Hütteldorf vorstellen könne? „Man kann im Fußball wirklich nichts ausschließen“, schmunzelte der Deutsche: „Aber mit Stand jetzt ist das kein Thema für mich.“