„Weihnachtskrippen erleben regelrechten Boom“
Trends und Tradition
Sie darf zu Weihnachten genauso wenig fehlen wie der Christbaum und Kekse: die Krippe. Moderne Kunstwerke in Laternen und Bilderrahmen beleben heute die christliche Tradition. Ein Salzburger Krippenbauer verrät der „Krone“, worauf es dabei ankommt.
Eine Krippe in einer Laterne oder eine, die aus einem Bilderrahmen wächst. Moderne Varianten können altes Brauchtum beleben – sogar bei traditionellen Krippen zu Weihnachten. „Als ich vor 20 Jahren mit dem Krippenbauen angefangen habe, waren diese größer und schwerer“, erzählt Herbert Skalicky.
