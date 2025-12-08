Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

NBA

Toronto verliert trotz Aufholjagd gegen Boston

US-Sport
08.12.2025 07:52
Scottie Barnes von den Toronto Raptors (li.) im Duell mit Jordan Walsh von den Boston Celtics
Scottie Barnes von den Toronto Raptors (li.) im Duell mit Jordan Walsh von den Boston Celtics(Bild: AP)

Die Toronto Raptors haben am Sonntag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) trotz einer tollen Aufholjagd gegen die Boston Celtics 113:121 verloren. Sie erlitten damit die dritte Niederlage en suite bzw. die fünfte in den jüngsten sechs Partien und sind auf Platz vier in der Eastern Conference zurückgefallen. Jakob Pöltl bilanzierte mit zehn Punkten und vier Rebounds. Der 30-jährige Wiener war 24:49 Minuten im Einsatz.

0 Kommentare

Boston hatte der Partie zunächst klar den Stempel aufgedrückt und sich bis auf 87:64 (28. Min.) abgesetzt. Zwölf Minuten später hieß es 102:99 für die Kanadier. Die neuerliche Führung der Celtics nach zwei Distanztreffern konnten Topscorer Brandon Ingram (30 Punkte) und seine Kollegen dann nicht mehr kontern.

  „Wir haben leider in der ersten Halbzeit defensiv nichts dagegen halten können“, sah Pöltl eine Ursache für die letztlich missglückte Generalprobe vor dem Viertelfinale im NBA-Cup am Dienstag gegen die New York Knicks. „Vor allem im dritten Viertel haben wir uns sehr gut ins Spiel zurück gekämpft.“ Am Ende hätten die von Jaylen Brown mit 30 Zählern angeführten Celtics, die zum fünften Mal in Folge gewannen, besser exekutiert.

Knicks gewannen vor NBA-Cup-Viertelfinale
Die im NBA-Osten aktuell zweitplatzierten Knicks reisen mit einem 106:100 gegen Orlando Magic im Gepäck nach Toronto. Jalen Brunson zeichnete für 30 Punkte verantwortlich. Die Franchise aus Florida verlor ihren deutschen Topscorer Franz Wagner bereits im ersten Spielabschnitt mit einer möglicherweise schweren Beinverletzung.

Titelverteidiger Oklahoma City Thunder gewann auch ohne „MVP“ Shai Gilgeous-Alexander, der wegen einer Schleimbeutelentzündung am linken Ellbogen passen musste, bei Utah Jazz 131:101. Chet Holmgren und Jalen Williams verbuchten beim 15. Sieg in Serie bzw. dem 23. im 24. Saisonspiel je 25 Zähler. Die Los Angeles Lakers feierten ein 112:108 bei den Philadelphia 76ers. Hauptverantwortlich dafür zeichneten Luka Doncic mit einem Triple-Double aus 31 Punkten, 15 Rebounds sowie elf Assists und LeBron James mit 29 Zählern.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Medien
Nicht nur Israel: Weiterer Ausschluss gefordert
140.643 mal gelesen
Die Ukraine landete beim diesjährigen Song Contest mit der Band Ziferblat und dem Song „Bird of ...
Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
133.681 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
114.051 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Mehr US-Sport
NBA
Toronto verliert trotz Aufholjagd gegen Boston
NFL
Dämpfer für Raimann! Colts-QB droht Saisonende
NHL
Wichtiger Sieg für Kasper und Detroit Red Wings
Bei der WM-Auslosung
600.000 Euro! Brady-Uhr sorgt für einen Hingucker
NBA
Pöltl erleidet mit Toronto höchste Saisonpleite

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf