Toronto verliert trotz Aufholjagd gegen Boston

„Wir haben leider in der ersten Halbzeit defensiv nichts dagegen halten können“, sah Pöltl eine Ursache für die letztlich missglückte Generalprobe vor dem Viertelfinale im NBA-Cup am Dienstag gegen die New York Knicks. „Vor allem im dritten Viertel haben wir uns sehr gut ins Spiel zurück gekämpft.“ Am Ende hätten die von Jaylen Brown mit 30 Zählern angeführten Celtics, die zum fünften Mal in Folge gewannen, besser exekutiert.