Diese Steirerin hütet den Weihnachtslieder-Schatz

Der Lehrer Viktor Zack aus dem obersteirischen Vordernberg machte sich als Sammler und Publizist von altem Liedgut einen Namen. Heute lagert dieses gut behütet in einem Archiv in Graz. Die „Krone“ hat hinter die Kulissen geblickt.
„O du Fröhliche“ kennt jeder. Doch kennen Sie auch „Das allerkleinste Lamm“? „Es stammt vom Steirer Franz Koringer und ist mein Lieblingslied. In meiner Familie gehört es zu jedem Weihnachtsfest dazu“, erzählt Doris Grassmugg. Wenn’s um Advent- und Weihnachtslieder geht, führt an der sympathischen Volkskundlerin aus Eggersdorf bei Graz kein Weg vorbei: Seit 1988 beschäftigt sie sich mit Aufzeichnungen alten Liedguts und öffnet im Advent Österreichs einziges Büro für Weihnachtslieder, das in den Räumlichkeiten der Volkskultur Steiermark GmbH in der Grazer Sporgasse angesiedelt ist.
Der wertvollste Teil des aus 18.000 Publikationen und 10.000 Tonträgern bestehenden Volkslied-Schatzes ist die Handschriftenabteilung, die zu einem Gutteil aus Niederschriften von 1880 bis 1918 besteht. „Die älteste stammt aber aus 1715“, erklärt die Expertin, die sich in den vergangenen 37 Jahren intensiv mit der Entstehungsgeschichte der musikalischen Kostbarkeiten beschäftigt hat.
Liedersammler gingen von Haus zu Haus
Dabei ist ihr immer ein Name untergekommen: Viktor Zack. Der Volksschullehrer aus dem obersteirischen Vordernberg (1854-1939) begann anno 1879 damit, Volkslieder aufzuzeichnen und sie so der Nachwelt zu erhalten. „Es gab damals den Wunsch, das Liedgut der Monarchie zu publizieren. Aus diesem Grund waren in allen Kronländern Sammler unterwegs, die an viele Türen klopften, sich Lieder vorsingen ließen und diese dann zu Papier brachten.“ Noten schreiben konnten meist nur Pfarrer oder Lehrer wie Zack, der 1917 das „Steirische Liederbuch für Volksschulen“ herausgab und Kindern damit auch alte weihnachtliche Weisen näherbrachte.
„Eines der 2000 Stücke, die Viktor Zack aufzeichnete, ist ,Hiaz is da raue Winter da’. Von den vier Fassungen, die er besaß, publizierte er nur eine. Diese kennt und singt man noch heute“, erklärt Doris Grassmugg, während sie uns durch ihr Büro führt, vorbei an unzähligen CDs, Schallplatten, Büchern und Handschriften.
Jeder Tag wie Weihnachten
Für die Leiterin des steirischen Volksliedarchivs ist – wie beneidenswert! – im Prinzip jeden Tag Weihnachten: Hört sie einen neuen Song, speist sie diesen in eine riesige Datenbank ein, auf die Interessenten aus der ganzen Welt kostenlos zugreifen können. „Wir bekommen viele Anfragen von Musikern, Chorleitern, aber auch Familien, die Texte oder Noten zu bestimmten Stücken suchen. Meist können wir weiterhelfen.“
Im Moment ist „In der Weihnachtsbäckerei“ von Rolf Zuckowski der große Hit – vor allem, weil ihn auch Helene Fischer gesungen hat.
Doris Grassmugg
Und was wird in der angeblich stillsten Zeit des Jahres am liebsten angestimmt? „Im Moment ist ,In der Weihnachtsbäckerei’ von Rolf Zuckowski der große Hit – vor allem, weil ihn auch Helene Fischer gesungen hat“, weiß Doris Grassmugg, in deren Kindheit noch „O Jubel, o Freud“ (übrigens ein steirisches Lied), „Leise rieselt der Schnee“ oder „O Tannenbaum“ zum Standard-Repertoire gehörte. Den 24. Dezember begleitet dann „Stille Nacht, heilige Nacht“, das weltberühmte Friedenslied aus Österreich: „Es wird traditionell am Heiligen Abend gesungen – und nicht vorher!“
