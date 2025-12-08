Diese Steirerin hütet den Weihnachtslieder-Schatz

Liedersammler gingen von Haus zu Haus

Dabei ist ihr immer ein Name untergekommen: Viktor Zack. Der Volksschullehrer aus dem obersteirischen Vordernberg (1854-1939) begann anno 1879 damit, Volkslieder aufzuzeichnen und sie so der Nachwelt zu erhalten. „Es gab damals den Wunsch, das Liedgut der Monarchie zu publizieren. Aus diesem Grund waren in allen Kronländern Sammler unterwegs, die an viele Türen klopften, sich Lieder vorsingen ließen und diese dann zu Papier brachten.“ Noten schreiben konnten meist nur Pfarrer oder Lehrer wie Zack, der 1917 das „Steirische Liederbuch für Volksschulen“ herausgab und Kindern damit auch alte weihnachtliche Weisen näherbrachte.