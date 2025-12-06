Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert

Krypto-Millionär konnte kein Lösegeld auftreiben

Nachdem die zwei Übeltäter das Passwort aus den beiden herausgepresst hatten, mussten sie laut den Berichten zum Schluss kommen, dass auf dem Konto kein Cent mehr war. Wütend hätten sie 174.000 Euro Lösegeld verlangt. Oft hatte sich Roman mit angeblichen Verbindungen zum Telegram-Besitzer und Milliardär Pawel Durow wichtig gemacht. Doch Geld hätte er keines auftreiben können. Daraufhin sollen die Peiniger das Ehepaar ermordet haben.