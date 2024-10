Würde Harris Trump das Gefängnis ersparen?

Die Konsequenzen für Trump vor Gericht könnten dabei unangenehm sein. So wurde er etwa bereits in New York wegen unrechtmäßig verbuchter Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels verurteilt – das genaue Strafmaß steht jedoch noch aus. Weitere Verfahren konnte Trump bislang erfolgreich bis nach der Wahl hinauszögern.