Der tschechische Präsident Petr Pavel zog in der „Sunday Times“ einen dunklen Vergleich. Die aktuelle Phase würde an den Beginn des Zweiten Weltkriegs erinnern. Seiner Meinung nach erinnern die jüngsten Berichte über geheime Verhandlungen zwischen den USA und Russland, darunter auch Gespräche über die Übertragung ukrainischer Gebiete, in gefährlicher Weise an das Münchner Abkommen von 1938.

„Wenn wir zulassen, dass Russland als Sieger aus diesem Konflikt hervorgeht, haben wir alle verloren“, betonte der tschechische Präsident.