EU befragt ihre Bürger zu neuem Tierwohlgesetz

Käfigzeitalter soll beendet werden

Die zentralen Fragen drehen sich um Themen wie Ausstieg aus der Käfighaltung, Ende vom Töten von männlichen Küken oder – sehr wichtig – die Importanforderungen für tierische Produkte aus Drittstaaten. Denn bei uns gelten zwar höhere Standards für Tierhaltung und Fleischproduktion, aber wenn das Steak aus Südamerika (Stichwort Mercosur) kommt, gelten diese Standards natürlich nicht mehr. Das würde auch einen Wettbewerbsnachteil für unsere Bauern bedeuten, das Tierwohl bleibt ebenfalls auf der Strecke.