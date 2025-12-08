Vorteilswelt
EU befragt ihre Bürger zu neuem Tierwohlgesetz

Tierecke
08.12.2025 08:08
In der EU leben Millionen Hühner, Schweine, Kaninchen und viele mehr unter miserablen ...
In der EU leben Millionen Hühner, Schweine, Kaninchen und viele mehr unter miserablen Bedingungen in Käfigen. Wird das dank der Befragung bald ein Ende haben?(Bild: © www.africaphotobank.com)

Immer wieder zeigen Tierschützer schockierende Zustände in der Massentierhaltung auf. Viele „Krone“-Leser sitzen dann fassungslos vor dem Bericht und fühlen sich machtlos. „Was kann man dagegen tun?“, ist die gestellte Frage in unzähligen Leserbriefen. Doch genau jetzt gibt es eine Chance, die jeder Einzelne nützen kann.

Noch bis 12. Dezember können alle EU-Bürger ein von der EU-Kommission veröffentlichtes Online-Formular ausfüllen, der bei den künftigen Tierschutzregeln mitreden will. Nach Ende der Befragung wertet die Kommission alle Rückmeldungen aus. Je mehr Menschen teilnehmen, desto deutlicher wird das Signal: Das Wohl von Nutztieren muss endlich Vorrang haben.

Käfigzeitalter soll beendet werden
Die zentralen Fragen drehen sich um Themen wie Ausstieg aus der Käfighaltung, Ende vom Töten von männlichen Küken oder – sehr wichtig – die Importanforderungen für tierische Produkte aus Drittstaaten. Denn bei uns gelten zwar höhere Standards für Tierhaltung und Fleischproduktion, aber wenn das Steak aus Südamerika (Stichwort Mercosur) kommt, gelten diese Standards natürlich nicht mehr. Das würde auch einen Wettbewerbsnachteil für unsere Bauern bedeuten, das Tierwohl bleibt ebenfalls auf der Strecke. 

Öffentliche Konsultation zu den Tierschutzvorschriften

  • Wermutstropfen: die Abstimmung wirkt auf den ersten Blick leider kompliziert. Dennoch sollte jeder daran teilnehmen!
  • Hier finden Sie den Link zur EU Abstimmung, bei „Fragebogen beantworten“ startet der Anmeldeprozess.  
  • Die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ hat einen Leitfaden zur Hilfestellung bei den Antworten erstellt. 
  • Die Abstimmung läuft noch bis 12. Dezember – machen Sie bitte mit!

Wenn das Volk zu diesen Themen schweigt, entscheiden andere – oft mächtige Agrarlobbys, die kein Interesse an besseren Regeln haben. Aber wenn viele Menschen jetzt mitmachen, kann die EU nicht wegsehen. Dann wird klar: Tierleid ist kein Randthema – es geht uns alle an.

Jeder Klick zählt
Tierschützer warnen aber bereits, dass sich noch zu wenige an der Befragung beteiligt haben. Doch jetzt wäre der dringende Zeitpunkt, dass genau die Menschen ihre Stimme abgeben, die sich sonst machtlos fühlen, wenn wieder ein Stall-Skandal aufgedeckt wird. 

Vor allem die junge Generation ist jetzt am Zug und auch reichweitenstarke Influencer wie Jonas Ems greifen das Thema auf. Es geht um Zukunftsfragen, die unser aller Wohlstand sichern und zeigen, dass wir Verantwortung für die Tiere übernehmen. Wer heute mitmacht, setzt ein Zeichen für eine Welt, in der Tierwohl, Nachhaltigkeit und unsere eigene Zukunft Hand in Hand gehen.

Porträt von Katharina Lattermann
Katharina Lattermann
