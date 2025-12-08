„Sohn ist es gleich, ob ich als Sieger heimkomme“

Jetzt sehnt sich Brennsteiner nach der Heimat, nach seiner Ehefrau Denise und dem fast dreijährigen Sohn. „Ich war jetzt doch lange unterwegs, freue mich sehr auf sie“, grinst der 34-Jährige. Aber: „Meinem Sohn ist es glaube ich völlig gleich, ob ich als Weltcupsieger heimkomme – der behandelt mich immer gleich.“ Bis inklusive Mittwoch wird er Pause machen, dann startet die Vorbereitung auf Val d´lsere – wo er im Vorjahr als Dritter auf dem Podest stand. „Das ist sicher ein Hang, der mir liegt, auf den ich mich freue.“