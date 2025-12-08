„Sohn ist es gleich, ob ich als Sieger heimkomme“

Platz vier beim Riesentorlauf in Beaver Creek trübt die Stimmung von Stefan Brennsteiner nur kurz, der Salzburger freut sich nach einem überragendem US-Trip inklusive seines Premierensieges nun auf die Heimat. Weiter geht es aber schon bald, auch in Val d`lsere startet der 34-Jährige im Roten Trikot.
Die „Krone“ berichtet aus Beaver Creek
Mit einem Lächeln im Gesicht machte sich Stefan Brennsteiner nach dem Riesentorlauf von Beaver Creek auf in Richtung Flughafen nach Denver. Und das, obwohl es dieses Mal „nur“ zu Platz vier gereicht hatte, er knapp am Podest vorbeigeschrammt war. „Leider waren die Hundertstel dieses Mal nicht ganz auf meiner Seite“, meinte „Brendi“. „Ich habe im ersten Lauf einen riesigen Bock gehabt, war auch im zweiten bei zwei, drei Toren nicht ganz am Limit. Aber das Skifahren passt, das stimmt mich glücklich.“
Das Amerika-Abenteuer war für ihn dennoch mehr als eine Reise wert. Vergangenen Sonntag hatte er in Copper Mountain im Alter von 34 Jahren seinen ersten Weltcuperfolg gefeiert – womit der Salzburger der älteste Premieren-Gewinner der österreichischen Ski-Geschichte war. Oft war der „ewige Pechvogel“ zuvor gescheitert, hatte bittere Momente erlebt, sich viermal das Kreuzband gerissen – doch jetzt hatte sein Warten ein Ende. „Den Tag werde ich immer in Erinnerung behalten“, grinste der Salzburger.
Gesangseinlage
Wie den Abend nach dem Rennen – gemeinsam mit den Kollegen wurde Copper unsicher gemacht, ging es in eine Karaoke-Bar. „Es war eine Katastrophe. Ich habe I am from Austria und Truly Madly Deeply zum Besten gegeben, eher ins Mikrofon geträllert“, grinst Brennsteiner. „Aber es war eine sehr schöne Feier mit meinen Kollegen, das bleibt in Erinnerung.“
Jetzt sehnt sich Brennsteiner nach der Heimat, nach seiner Ehefrau Denise und dem fast dreijährigen Sohn. „Ich war jetzt doch lange unterwegs, freue mich sehr auf sie“, grinst der 34-Jährige. Aber: „Meinem Sohn ist es glaube ich völlig gleich, ob ich als Weltcupsieger heimkomme – der behandelt mich immer gleich.“ Bis inklusive Mittwoch wird er Pause machen, dann startet die Vorbereitung auf Val d´lsere – wo er im Vorjahr als Dritter auf dem Podest stand. „Das ist sicher ein Hang, der mir liegt, auf den ich mich freue.“
„Brendi“ wird auch in Frankreich mit dem Roten Trikot an den Start gehen, liegt im Riesentorlauf-Weltcup nach drei Rennen mit 200 Zählern punktegleich mit dem Schweizer Marco Odermatt an der Spitze. „Es ist schon cool, dass ich jetzt in jedem Rennen vorne mitkämpfen kann – wenn mir der Fehler in Beaver Creek nicht passiert, stehe ich wieder am Stockerl“, ärgerte sich Brennsteiner nur kurz. „Jetzt will ich diese Welle in Europa weiterreiten.“
