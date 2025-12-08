Wege aus Gewalt: „Glaube daran: Du bist es wert!“

„Maria“ berichtet: Er übernahm Kontrolle

Die Frau, die bei uns sitzt – nennen wir sie passend zum Advent doch schlicht „Maria“ – kennt das alles, halt es selbst durchlebt. „Zuerst habe ich gar nicht gewusst, wie mir geschieht“, erinnert sie sich, als ihr damaliger Partner anfing, immer mehr die Kontrolle zu übernehmen, sie als seinen Besitz zu betrachten, zu isolieren und einzusperren – und daran, als er sie letztlich auch verletzte. Da hatte sie gerade ein Kind auf dem Arm.