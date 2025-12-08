Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Noch Glut im Feuerkorb

Kindergarten und Pfarrhof vorm Abbrennen bewahrt

Oberösterreich
08.12.2025 07:00
Feuerschalen und Feuerkörbe sind gerade jetzt sehr beliebt, um in der Kälte Wärme zu spenden.
Feuerschalen und Feuerkörbe sind gerade jetzt sehr beliebt, um in der Kälte Wärme zu spenden.(Bild: Michael Pils – stock.adobe.com)

Eigentlich sollte die Glut in den Feuerkörben schon längst erloschen sein. Doch es war noch genug da, um nach dem Wegräumen einen Brand auszulösen. Nur durch Zufall wurde die Gefahr, die den Pfarrhof und Kindergarten von Bad Kreuzen (OÖ) bedrohte, noch rechtzeitig entdeckt.

0 Kommentare

Es war ein Knistern, das zwei 23-Jährige und ein 26-Jähriger in Bad Kreuzen wahrnahmen und dadurch den Kindergarten und Pfarrhof retteten. Denn im Keller des Gebäudekomplexes war Feuer ausgebrochen.

Über Nacht ausgekühlt
Zuvor hatte das Trio drei Feuerkörbe hier verstaut, die am Vortag verwendet worden waren und über Nacht ausgekühlt sein sollten. Doch es befand sich offenbar noch Glut darin. Die drei Mühlviertler sahen und entdeckten im Keller das Feuer. Sie liefen über die Stiege ins Freie, wollten mit einem Handfeuerlöscher die Flammen noch eindämmen, was aber misslang.

Schwerer Atemschutz
Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand rasch eindämmen, musste unter schwerem Atemschutz vorrücken. Der Kindergarten kam ohne Beschädigung davon, der Schaden konnte auf den Keller eingegrenzt werden.

Verbrennungen und Rauchgasvergiftung
Einer der beiden 23-Jährigen erlitt durch den Löschversuch Verbrennungen an beiden Händen und wurde durch das Rote Kreuz in das Krankenhaus Amstetten gebracht. Die beiden anderen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ebenfalls in das Klinikum Amstetten verbracht. 

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
151.614 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Medien
Nicht nur Israel: Weiterer Ausschluss gefordert
140.217 mal gelesen
Die Ukraine landete beim diesjährigen Song Contest mit der Band Ziferblat und dem Song „Bird of ...
Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
132.914 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Mehr Oberösterreich
Noch Glut im Feuerkorb
Kindergarten und Pfarrhof vorm Abbrennen bewahrt
„Funken Wärme“-Aktion
Mutter: „Wir hatten nichts mehr – außer Angst!“
Drei Verletzte
Auto stürzt neben Brücke über Böschung in Bach
Sorge um 56-Jährigen
Auto von vermisstem Welser in Bayern gefunden
Krone Plus Logo
„Krone“ testete durch
Punsch-Check auf den Linzer Weihnachtsmärkten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf