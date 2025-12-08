Kindergarten und Pfarrhof vorm Abbrennen bewahrt

Über Nacht ausgekühlt

Zuvor hatte das Trio drei Feuerkörbe hier verstaut, die am Vortag verwendet worden waren und über Nacht ausgekühlt sein sollten. Doch es befand sich offenbar noch Glut darin. Die drei Mühlviertler sahen und entdeckten im Keller das Feuer. Sie liefen über die Stiege ins Freie, wollten mit einem Handfeuerlöscher die Flammen noch eindämmen, was aber misslang.