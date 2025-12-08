Kindergarten und Pfarrhof vorm Abbrennen bewahrt

Eigentlich sollte die Glut in den Feuerkörben schon längst erloschen sein. Doch es war noch genug da, um nach dem Wegräumen einen Brand auszulösen. Nur durch Zufall wurde die Gefahr, die den Pfarrhof und Kindergarten von Bad Kreuzen (OÖ) bedrohte, noch rechtzeitig entdeckt.
Es war ein Knistern, das zwei 23-Jährige und ein 26-Jähriger in Bad Kreuzen wahrnahmen und dadurch den Kindergarten und Pfarrhof retteten. Denn im Keller des Gebäudekomplexes war Feuer ausgebrochen.
Über Nacht ausgekühlt
Zuvor hatte das Trio drei Feuerkörbe hier verstaut, die am Vortag verwendet worden waren und über Nacht ausgekühlt sein sollten. Doch es befand sich offenbar noch Glut darin. Die drei Mühlviertler sahen und entdeckten im Keller das Feuer. Sie liefen über die Stiege ins Freie, wollten mit einem Handfeuerlöscher die Flammen noch eindämmen, was aber misslang.
Schwerer Atemschutz
Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand rasch eindämmen, musste unter schwerem Atemschutz vorrücken. Der Kindergarten kam ohne Beschädigung davon, der Schaden konnte auf den Keller eingegrenzt werden.
Verbrennungen und Rauchgasvergiftung
Einer der beiden 23-Jährigen erlitt durch den Löschversuch Verbrennungen an beiden Händen und wurde durch das Rote Kreuz in das Krankenhaus Amstetten gebracht. Die beiden anderen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ebenfalls in das Klinikum Amstetten verbracht.
