Koffein und Schlaf – die überraschenden Folgen

Koffein gilt als die weltweit am häufigsten konsumierte psychoaktive Substanz. Es ist in gängigen Lebensmitteln wie Kaffee, Tee, Schokolade und Energy-Drinks enthalten und wird üblicherweise konsumiert, um die Wachheit und Energie zu steigern sowie Stress abzubauen. Abwasseranalysen schätzen den täglichen Koffeinkonsum in Europa auf 86 bis 263 Milligramm, was etwa ein bis drei Tassen Kaffee entspricht.