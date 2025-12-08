Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Drei Tassen pro Tag

Koffein und Schlaf – die überraschenden Folgen

Wissenschaft
08.12.2025 07:00
Koffein gilt als Muntermacher und soll sich dementsprechend nachteilig auf unseren Schlaf ...
Koffein gilt als Muntermacher und soll sich dementsprechend nachteilig auf unseren Schlaf auswirken.(Bild: auremar - stock.adobe.com)

Für viele beginnt der Tag mit Kaffee – doch was richtet der tägliche Griff zur Tasse wirklich in unseren Nächten an? Eine umfassende Datenanalyse offenbart, wie regelmäßiger Koffeinkonsum unseren Schlaf tatsächlich verändert. Die Ergebnisse überraschen und stellen gängige Annahmen infrage.

0 Kommentare

Koffein gilt als die weltweit am häufigsten konsumierte psychoaktive Substanz. Es ist in gängigen Lebensmitteln wie Kaffee, Tee, Schokolade und Energy-Drinks enthalten und wird üblicherweise konsumiert, um die Wachheit und Energie zu steigern sowie Stress abzubauen. Abwasseranalysen schätzen den täglichen Koffeinkonsum in Europa auf 86 bis 263 Milligramm, was etwa ein bis drei Tassen Kaffee entspricht.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Sebastian Räuchle
Sebastian Räuchle
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Fund in Äthiopien
3,4 Mio. Jahre alt: Neuer Menschenvorfahr entdeckt
So präsentiert sich das Spektakel von der internationalen Raumstation aus.
Flackern über Amerika
US-Astronautin filmt Polarlichter aus dem Weltraum
Objekt 3I/ATLAS
„Alien-Technologie“ oder Komet? Die NASA klärt auf
800 Meter pro Tag!
Antarktis-Gletscher verliert Eis in Rekordtempo
Polyurethan (PU) ist ein weicher Kunststoff, der unter anderem in Schuhsohlen und Matratzen zum ...
Krone Plus Logo
Zersetzt Schuhsohlen
Wie KI neue Waffe gegen Kunststoffmüll entdeckte
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
151.614 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Medien
Nicht nur Israel: Weiterer Ausschluss gefordert
140.217 mal gelesen
Die Ukraine landete beim diesjährigen Song Contest mit der Band Ziferblat und dem Song „Bird of ...
Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
132.914 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Mehr Wissenschaft
Krone Plus Logo
Drei Tassen pro Tag
Koffein und Schlaf – die überraschenden Folgen
Krone Plus Logo
Raffaels Spitzbuben
Die letzten Geheimnisse um die berühmtesten Engel
Chikungunya-Virus
RKI warnt Reisende vor Anstieg von Tropenfieber
Krone Plus Logo
Top-Mediziner erklärt:
So schaffen Sie es, zehn Jahre länger zu leben
Krone Plus Logo
Unsichtbare Gefahr
Legionellen-Fund: Wie sauber sind Thermen & Co.?
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf