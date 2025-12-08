Koffein und Schlaf – die überraschenden Folgen

Rapid-Comeback-Frage: So antwortet Robert Klauß
„Nichts ausschließen“
Für viele beginnt der Tag mit Kaffee – doch was richtet der tägliche Griff zur Tasse wirklich in unseren Nächten an? Eine umfassende Datenanalyse offenbart, wie regelmäßiger Koffeinkonsum unseren Schlaf tatsächlich verändert. Die Ergebnisse überraschen und stellen gängige Annahmen infrage.
Koffein gilt als die weltweit am häufigsten konsumierte psychoaktive Substanz. Es ist in gängigen Lebensmitteln wie Kaffee, Tee, Schokolade und Energy-Drinks enthalten und wird üblicherweise konsumiert, um die Wachheit und Energie zu steigern sowie Stress abzubauen. Abwasseranalysen schätzen den täglichen Koffeinkonsum in Europa auf 86 bis 263 Milligramm, was etwa ein bis drei Tassen Kaffee entspricht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.