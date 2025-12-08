Teneriffa: Riesenwelle reißt drei Menschen in Tod

Bei den bestätigten Todesopfern handelt es sich den Behördenangaben zufolge um zwei Männer und eine Frau. Eine als vermisst gemeldete Person werde außerdem gesucht.

Eines der männlichen Todesopfer sei 35 Jahre alt gewesen, die Frau 55. Das Alter des dritten Opfers ist bisher nicht bekannt. Nähere Details zu den Identitäten wurden vorerst nicht genannt.