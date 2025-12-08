„Ich fühle mich überhaupt nicht pensionstauglich“
Hermann Stadler:
U17-Teamchef Hermann Stadler hat derzeit einen Terminmarathon. Der Erfolgstrainer, der mit der österreichischen Nachwuchsauswahl sensationell den Vizeweltmeistertitel geholt hatte, sprach mit der „Krone“ darüber, wann er sich Zeit für sich nimmt, warum ihn seine Frau aktuell nie sieht und warum die Reise mit dieser U17-Mannschaft noch nicht zu Ende sein könnte.
Österreichs U17-Teamchef ist seit Montag wieder in der Heimat. Nach dem Vizemeistertitel in Katar hat die „Krone“ mit Hermann Stadler gesprochen. Der Oberndorfer sprach über . . .
