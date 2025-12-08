Legenden scharren vor Kracher in den Startlöchern

Am 13. Dezember warte in der Steffl Arena ein echtes Highlight auf alle Eishockey-Fans. Die Vienna Capitals zelebrieren ihr 25-jähriges Bestehen mit der „Night of Hockey Lends“. Dabei treffen Ikonen der Caps auf eine Auswahl an tschechischen Weltmeistern und Olympiasieger. Die „Krone“ hat sich vorab bei den Wiener Vereinslegende umgehört.
„In unserem Alter musst du ja schon eher aufpassen, dass du dir am Eis nicht selber wehtust“, scherzt Phil Lakos. Der Capitals-Rekordspieler (949 Einsätze) fiebert dem Duell der Caps-Legenden gegen eine Auswahl an tschechischen Weltmeistern und Olympiasiegern am kommenden Samstag entgegen. Die „Night of Hockey Legends“ am 13. Dezember in der Steffl Arena wird ein absolutes Eishockey-Highlight. Alle Infos gibt es auf der Homepage der Vienna Capitals.
