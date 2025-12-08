Legenden scharren vor Kracher in den Startlöchern

„In unserem Alter musst du ja schon eher aufpassen, dass du dir am Eis nicht selber wehtust“, scherzt Phil Lakos. Der Capitals-Rekordspieler (949 Einsätze) fiebert dem Duell der Caps-Legenden gegen eine Auswahl an tschechischen Weltmeistern und Olympiasiegern am kommenden Samstag entgegen. Die „Night of Hockey Legends“ am 13. Dezember in der Steffl Arena wird ein absolutes Eishockey-Highlight. Alle Infos gibt es auf der Homepage der Vienna Capitals.