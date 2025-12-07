Verdienste für das Land: Ehrung, wem Ehre gebührt!

Im feierlichen Ambiente des Granariums auf Burg Schlaining verlieh Landeshauptmann Hans Peter Doskozil das Komturkreuz des Landes Burgenland. „Diese unsere höchste Auszeichnung ist ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung für die Verdienste, die die Geehrten durch ihre Leistungen für das Burgenland und ihre Verbundenheit mit unserem Bundesland erbracht haben – sei es im Bereich der Kultur, der Wissenschaft, der Wirtschaft oder im Gesundheitswesen“, so Doskozil.