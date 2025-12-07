Verdienste für das Land: Ehrung, wem Ehre gebührt!

Vier Persönlichkeiten aus den Bereichen Wirtschaft, Kunst, Kultur und Gesundheit wurde die höchste Anerkennung des Landes Burgenland zuteil.
Im feierlichen Ambiente des Granariums auf Burg Schlaining verlieh Landeshauptmann Hans Peter Doskozil das Komturkreuz des Landes Burgenland. „Diese unsere höchste Auszeichnung ist ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung für die Verdienste, die die Geehrten durch ihre Leistungen für das Burgenland und ihre Verbundenheit mit unserem Bundesland erbracht haben – sei es im Bereich der Kultur, der Wissenschaft, der Wirtschaft oder im Gesundheitswesen“, so Doskozil.
Geehrt wurden:
Ewald Pfleger
Musiker, Produzent und Gitarrist der Band Opus, der mit dem Welthit „Live Is Life“ eines der international erfolgreichsten Stücke österreichischer Musikgeschichte schuf.
Wolfgang Horvath
Freischaffender Künstler, Dirigent und Intendant, Gründer und künstlerischer Leiter des „ORGELockenhaus“-Festivals.
Bernhard Loidl
Unternehmer, entwickelte das väterliche Elektrounternehmen zu einem internationalen Leitbetrieb mit rund 1000 Mitarbeitern.
Andreas Dietz
HNO-Arzt und Leiter der Universitätsklinik Leipzig, einer der führenden Spezialisten der Kehlkopf-, Kopf- und Halschirurgie im deutschsprachigen Raum. Der Professor ist Doskozils behandelnder Arzt.
