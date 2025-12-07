Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ausgezeichnete Männer

Verdienste für das Land: Ehrung, wem Ehre gebührt!

Burgenland
07.12.2025 19:00
Loidl, Pfleger, LH Doskozil, Horvath und Dietz (v. li.) auf Burg Schlaining.
Loidl, Pfleger, LH Doskozil, Horvath und Dietz (v. li.) auf Burg Schlaining.(Bild: LMS/Fenz)

Vier Persönlichkeiten aus den Bereichen Wirtschaft, Kunst, Kultur und Gesundheit wurde die höchste Anerkennung des Landes Burgenland zuteil.

0 Kommentare

Im feierlichen Ambiente des Granariums auf Burg Schlaining verlieh Landeshauptmann Hans Peter Doskozil das Komturkreuz des Landes Burgenland. „Diese unsere höchste Auszeichnung ist ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung für die Verdienste, die die Geehrten durch ihre Leistungen für das Burgenland und ihre Verbundenheit mit unserem Bundesland erbracht haben – sei es im Bereich der Kultur, der Wissenschaft, der Wirtschaft oder im Gesundheitswesen“, so Doskozil.

Geehrt wurden:

Ewald Pfleger
Musiker, Produzent und Gitarrist der Band Opus, der mit dem Welthit „Live Is Life“ eines der international erfolgreichsten Stücke österreichischer Musikgeschichte schuf.

Wolfgang Horvath
Freischaffender Künstler, Dirigent und Intendant, Gründer und künstlerischer Leiter des „ORGELockenhaus“-Festivals.

Bernhard Loidl
Unternehmer, entwickelte das väterliche Elektrounternehmen zu einem internationalen Leitbetrieb mit rund 1000 Mitarbeitern.

Andreas Dietz
HNO-Arzt und Leiter der Universitätsklinik Leipzig, einer der führenden Spezialisten der Kehlkopf-, Kopf- und Halschirurgie im deutschsprachigen Raum. Der Professor ist Doskozils behandelnder Arzt.

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
3° / 9°
Symbol bedeckt
Güssing
5° / 11°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
2° / 10°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
5° / 7°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
3° / 11°
Symbol wolkig

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
151.872 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Medien
Nicht nur Israel: Weiterer Ausschluss gefordert
135.175 mal gelesen
Die Ukraine landete beim diesjährigen Song Contest mit der Band Ziferblat und dem Song „Bird of ...
Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
129.500 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Mehr Burgenland
Krone Plus Logo
Wegschick-Medizin
Wenn Ärzte ihre Patienten „psychisch krank“ machen
Pflegeberufe
Leichterer Zugang zur Schwerarbeitspension
Mörbisch ruft!
Kulinarischer Hochgenuss beim Winterwunder
Mitmachen & gewinnen
Tickets für die „Legenden des Austropop“ in Wiesen
Krone Plus Logo
Mit Kraft der Natur
Als sich im Burgenland noch die Windmühlen drehten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf