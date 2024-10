Kamala Harris: „Donald Trump ist ein Faschist“

„Notruf an das amerikanische Volk abgesetzt“

Kelly habe mit seinen Aussagen über Trump einen „Notruf an das amerikanische Volk abgesetzt“, um darauf hinzuweisen, was passieren könnte, wenn Trump wieder ins Weiße Haus einziehe. Die Leute, die ihn „zurückhalten könnten“, seien nicht mehr da. „Ich glaube, Donald Trump ist eine Gefahr für das Wohlergehen und die Sicherheit Amerikas“, so Harris.