Bundesliga: Sieben Teams, drei Punkte Abstand

Selbst Altach meldet sich im Meistergruppen-Rennen

Neben Aufsteiger SV Ried mischen überraschend auch der SCR Altach und die WSG Tirol, der Club mit dem kleinsten Budget, um einen Platz in der Meistergruppe mit. Beide Clubs waren sensationell in die Saison gestartet und haben sich nach einem Hänger zuletzt wieder erfangen. Der Blick auf die Tabelle mit nur zwei Punkten Rückstand auf die Top Sechs erfreut dort und da, steht aber nicht im Fokus. „In dieser Phase der Saison ist es noch nicht so wichtig. Unser Ziel ist, besser abzuschneiden als letztes Jahr, da sind wir auf gutem Weg“, sagte SCR-Trainer Fabio Ingolitsch, der mit seinem Team im Mai erst in der abschließenden Runde den Klassenerhalt schaffte.