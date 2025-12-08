„Einfach schön!“ Hier wartet ein Weihnachtswunder

Die größten Weihnachtswunder stecken oft in kleinen Dingen – in einem Lächeln, einem netten Wort oder einem liebevoll zubereiteten Snack. Bei einem Maroni-Stand in St. Pölten (NÖ) wird alles geboten. Die „Krone“ besuchte einen stadtbekannten Sonnenschein, der Bäuche und Herzen wärmt ...